Rubano: "Con noi contro l’estremismo ideologico della Schlein" L'appello agli amministratori del Sannio e alto casertano oggetto degli attacchi di Sarracino

"Con noi contro l’estremismo ideologico della Schlein”.

E’ l’appello rivolto dal deputato e vice coordinatore regionale campano di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, “agli amministratori del Sannio e dell’alto casertano, appartenenti all’area moderata del Pd, oggetto degli attacchi di Marco Sarracino.

“Il partito democratico sta cambiando pelle. Come possono convivere i rappresentanti centristi del pd - si chiede Rubano - con il massimalismo ideologico e l’estremismo politico della Schlein?

In vista delle elezioni provinciali del prossimo anno, - conclude il parlamentare - si uniscano a noi per dar voce ad un progetto liberale e centrista, alternativo a quello radicale della nuova segretaria Schlein".