"Rubano, basta calciomercato: piuttosto dica cosa pensa dell'autonomia" Pepe, Cicatiello, Iavarone e Mortaruolo: "Il deputato utilizzi meglio il suo tempo"

“L’onorevole Rubano non si affanni a sprecare tempo con il calciomercato. I nostri amministratori sono persone serie, che lavorano quotidianamente nell’interesse delle loro comunità, senza riflettori ed inutili passerelle.” Così in una nota Antonella Pepe, Antonio Iavarone, Lorenzo Cicatiello, il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, rispondono all’onorevole Francesco Maria Rubano.

“Ci spieghi piuttosto cosa pensa l’onorevole Rubano sulle iniziative di questo governo, una su tutte l’autonomia differenziata che condannerebbe definitivamente il mezzogiorno e le aree più interne del Paese. Ci spieghi da quale pulpito parla di massimalismo, mentre siede a sostegno delle destre di Salvini e Meloni.

Ci spieghi quale progetto dovrebbe attrarre quegli stessi amministratori che per colpa dei ritardi e delle inadeguatezze del governo, rischiano di perdere miliardi di euro del Pnrr, oltre a vedere da mesi bloccate le erogazioni di finanziamenti già ottenuti negli anni passati e che li costringono a bloccare i lavori, a danno degli enti locali e delle imprese.

Invitiamo Rubano - concludono - a utilizzare meglio il suo tempo e a svolgere la sua funzione di rappresentante sannita nell’interesse, più che del suo partito, dell’intero territorio.

Il partito democratico, oggi sempre più attrattivo come dimostrano gli ultimi sondaggi, saprà tornare alla guida delle nostre realtà e nel Paese”