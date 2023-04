Pnrr, Mastella contro Sala: "Fondi non spesi da Sud a Milano? Cinismo da iena" Il sindaco contro il collega milanese: "E questo sarebbe atteggiamento di sinistra?"

"Il sindaco di Milano Sala continua con ostinazione a chiedere di travasare su Milano gli eventuali soldi del Pnrr non spesi al sud. Mi pare un atteggiamento cinico e spregiudicato. Se questa è la nuova sinistra francamente c'è da restare sconcertati .Una sinistra chic e vanitosa.I ministeri diano una mano in via prioritaria a chi ha difficoltà, i fondi del Sud altrimenti siano spesi tra i comuni del Sud comunque. Sia l'Anci a farsi carico di dare sostegno a piccoli comuni oa chi è in ritardo”.

Così il sindaco di BENEVENTOClemente Mastella sulle dichiarazioni del primo cittadino di Milano. "Sala la smetta di fare la jena. E qualcuno da sinistra gli dica che questo suo atteggiamento spocchioso non ha nulla di sinistra, né da progressista. Le diseguaglianze non sono un pretesto per fregare gli altri ma per essere solidali nei momenti difficili", conclude