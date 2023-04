Ato Rifiuti- Provincia, scontro su Sant'Arcangelo: "Bando gestione da revocare" Replica dell'ente d'ambito alla Rocca: "Intervento non contemplato nell'accordo del 14 Luglio"

Il bando per l'affidamento della concessione della gestione operativa del secondo lotto della discarica di Sant'Arcangelo va revocato.

Lo chiedono il presidente e il direttore generale dell'Ato Rifiuti, Pasquale Iacovella e Massimo Romito alla Provincia, in una nota in cui replicano a quella della Provincia dello scorso 30 marzo.



In sostanza dall'Ato dicono sì al trasferimento dell'impiantistica, sì all'esecuzione della rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso lo Stir di Casalduni e sì ai lavori prepedeutici all'apertura del Secondo lotto della discarica di Sant'Arcangelo. No all'intervento aggiuntivo da 9 milioni per l'esercizio operativo della stessa discarica.



Questa la nota dell'Ente d'Ambito inviata alla Provincia: “Con riferimento alla nota pari oggetto prot. n° 8218 del 30 marzo u.s., si rappresenta quanto segue. L’originaria ipotesi di acquisizione della totalità delle quote di proprietà della società provinciale SAMTE S.r.l., soluzione concordata con l’Ente Provincia e certamente gradita anche all’EdA Benevento, è risultata non perseguibile per oggettive ed incontrovertibili fattispecie, sommariamente riportate negli atti deliberativi assunti nel merito, ma dettagliate e documentalmente circostanziate nella specifica relazione predisposta a cura dei consulenti incaricati, alla quale non è stata data pubblicità nel rispetto dell’accordo di riservatezza specificamente richiesto dall’ODL della SAMTE S.r.l. e personalmente sottoscritto. Per quanto attiene il trasferimento della dotazione impiantistica provinciale da effettuarsi in favore dell’EdA che, successivamente, la renderà disponibile in comodato d’uso gratuito al soggetto gestore individuato, si comunica la totale disponibilità dell’intestato Ente ad avviare con immediatezza – compatibilmente con la tempistica di cui al comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs n° 175/2016 – tutte le procedure tecnico-amministrative necessarie al perfezionamento del menzionato trasferimento. Il paventato timore di interruzione di pubblico servizio nella gestione dei siti dismessi appare scongiurato in virtù della clausola di salvaguardia esplicita di cui al comma 3 dell’art. 40 della L.R. Campania n° 14/2016 – rubricato proprio: “Regime transitorio dei contrati di servizio” – il quale testualmente recita: “Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 …., continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge” che ben si attaglia alla circostanza de quo. Per quanto attiene, infine, l’accordo istituzionale sottoscritto in data 14.07.2022 tra Regione, Provincia, SAMTE ed ATO Benevento - peraltro, ad oggi, mai modificato - si ritiene debba essere rispettato come originariamente sottoscritto, con il solo aggiornamento del cronoprogramma. Pertanto si comunica il formale nulla-osta dell’EdA Benevento alla esecuzione– da parte della Provincia di Benevento – dell’intervento denominato “Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo STIR di Casalduni (BN)” per l’importo complessivo di € 1.725.068,60 e dell’intervento denominato: “Lavori propedeutici e non esaustivi per l’apertura del Lotto II della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte (BN)” per l’importo di € 545.000,00. Si comunica, altresì, la netta contrarietà dell’Ente alla esecuzione dell’intervento aggiuntivo finalizzato all’appalto in concessione delle attività gestionali per l’esercizio operativo del lotto 2 della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, per un valore economico di € 9.075.000,00, in quanto non contemplato nel richiamato accordo istituzionale del 14.07.2022 - il cui unilaterale Ambito Territoriale Ottimale Benevento Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Legge regionale n. 14/2016 pag. 3 “aggiornamento” non è stato condiviso né assentito dall’EdA Benevento -, in palese contrasto con le previsioni del Preliminare di Piano d’Ambito approvato, difforme rispetto all’interesse collettivo rappresentato dell’Ente ed agli interessi del soggetto gestore in pectore, il quale potrebbe tranquillamente espletare in house le medesime attività che si intendono appaltare, con evidente ed innegabile beneficio economico e gestionale, anche a vantaggio dei comuni costituenti l’ambito. Si chiede, pertanto, l’immediata revoca in autotutela del: “Bando di gara procedura aperta per l’affidamento della concessione della attività gestione operativa del lotto 2 della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte (BN)” come pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Benevento, procedendo al solo affidamento degli interventi concordati nell’accordo istituzionale del 14.07.2022 ed in precedenza rimarcati. Duole rappresentare che, in mancanza di un sollecito intervento di revoca del bando, l’intestato Ente sarà, suo malgrado, costretto ad adire le vie legali a tutela esclusiva degli interessi dell’Ente stesso e dei comuni rappresentati”