Asia inaugura cinque nuovi automezzi per pulire la città Si tratta di cinque porter con vasca per le operazioni di spazzamento

Venerdì 7 aprile, alle ore 12, presso la sede di via Ponticelli l'Asia inaugurerà i nuovi cinque automezzi che entreranno a far parte della flotta aziendale. Si tratta di cinque porter con vasca per le operazioni di spazzamento. Sono 42, nell'ultimo triennio, i nuovi veicoli acquistati dall'Azienda per migliorare le performance del servizio ed aumentare sostenibilità ambientale e sicurezza degli operatori.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa, l'amministratore unico dell'Asia Donato Madaro.