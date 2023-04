Comunità Montana Fortore e Pascale insieme per uno studio sulla longevità Collaborazione sullo studio del ruolo della memoria immunitaria indotta nella longevità

La Comunità Montana del Fortore e l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Pascale” di Napoli hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo studio del ruolo della memoria immunitaria indotta specificamente da microorganismi (virus e batteri) nella longevità e, più in particolare, nella assenza di patologie oncologiche. A firmare l’intesa il presidente dell’ente montano Zaccaria Spina e il direttore generale del “Pascale” Attilio Bianchi. I dettagli del progetto, che non ha solo scopo di ricerca, ma pure quello di sensibilizzare la comunità fortorina verso lo screening e la prevenzione, saranno illustrati più avanti, nel corso di un incontro esplicativo tra la Giunta Esecutiva dell'ente e il manager dell'Istituto, Bianchi. Il coordinamento delle attività scientifiche è affidato al dottor Luigi Buonaguro, direttore della Struttura Complessa di Modelli Immunologici Innovativi dell’IRCCS “Pascale”.