Rubano (FI): "Tornare a voto Province nel 2024" "Già al lavoro per selezionare candidature autorevoli e di peso"

“Il ripristino delle province, con l’elezione diretta del presidente e del consiglio e il conseguente superamento della legge Delrio, è una battaglia che Forza Italia combatte da tempo, e ieri ho avuto modo di confrontarmi sulla riforma con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calederoli, che mi ha confermato la volontà di andare avanti”.

Lo scrive in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia. “L’obiettivo – prosegue - è ritornare al voto già nel 2024 in tutte le province d’Italia. Nelle province di Benevento e Caserta siamo già a lavoro per selezionare per i rispettivi organi consiliari candidature autorevoli e di peso: l’obiettivo è offrire ai cittadini soluzioni alle problematiche di ogni comune, al di là del colore politico, in sintonia con il governo centrale. La vittoria alle elezioni provinciali sarà propedeutica per le elezioni regionali: sono certo che Forza Italia e tutto il centrodestra si impegneranno al massimo, ad ogni livello territoriale”, conclude.