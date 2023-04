Mastella: "Trump non lo voterei, ma meglio la giustizia italiana che quella Usa" "Forte rischio della dipendenza politica in una giustizia elettiva"

"Fossi elettore americano non voterei Trump ma una giustizia elettiva dove è forte il rischio della dipendenza politica suscita perplessità. Non è un caso che Trump chieda di essere giudicato da un distretto, unico a New York, dove sono maggioranza i repubblicani. Meglio allora la giustizia italiana, partorita dai nostri costituenti, indipendente, autonoma dal potere politico. Nonostante quanto ho ingiustamente subito, nonostante alcuni eccessi ideologici, meglio il nostro sistema che ha bisogno, però, di revisioni che ritardano e dell' apporto del parlamento e degli attori del pianeta giustizia . Nordio acceleri, altrimenti dalla palude non ne esce più". Così l'ex Guardasigilli Clemente Mastella, oggi sindaco di BENEVENTO.