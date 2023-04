Rubano: "Forza Italia nel Sannio è un partito in crescita" Il deputato sabato a Benevento presenterà il resoconto delle azioni messe in campo per il Sannio

Il resoconto delle azioni messe in campo, in sinergia con il governo nazionale, per lo sviluppo del Sannio ed i programmi in vista della sfida elettorale delle provinciali del prossimo anno. Questo al centro della conferenza stampa che l'onorevole Francesco Maria Rubano, esponente sannita di Forza Italia terrà sabato presso la sede provinciale di Forza Italia a Benevento, in viale Mellusi n.34. Sarà presente anche l'onorevole Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore azzurro in Campania.

“Forza Italia nel Sannio - afferma l’onorevole Rubano - è un partito in crescita, vitale, dinamico e in costante contatto con il territorio, come confermano le numerosi adesioni.

La svolta - prosegue Rubano - consiste nel rendere protagonista il Paese reale. Imprese, associazioni e categorie produttive - prosegue il deputato - avranno un ruolo di primo piano nel progetto di affermazione della leadership di Forza Italia nel Sannio. Con questa novità e l’entusiasmo di sempre - conclude Rubano - affronteremo i prossimi appuntamenti elettorali".