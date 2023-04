Fortore: incontro tra sindaci sanniti e irpini per elaborare la strategia Spina: "Vogliamo farci trovare pronti per tracciare la strategia dell'area"

Presso l’aula consiliare del Comune di Buonalbergo, si sono ritrovati i sindaci dei comuni dell’Area Interna Fortore Beneventano, riconosciuta ufficialmente dal Comitato Tecnico per le Aree Interne nella seduta del 28 settembre 2022 ai fini della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Alla riunione, convocata dal presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina d'intesa con la Giunta Esecutiva dell'ente, sono risultati presenti tutti i primi cittadini dei 12 comuni sanniti (Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere di Valfortore, Foiano di Valfrotore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone Valfortore, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La Molara e San Marco dei Cavoti) che rientrano nel territorio dell’ente, e quelli dei 7 comuni irpini limitrofi e contigui (Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli) che hanno fatto richiesta di ingresso nella costituenda Area e sono in attesa di pronunciamento da parte del competente Comitato Tecnico. Tra le problematiche affrontate, l’esigenza di chiarezza rispetto all’allargamento della perimetrazione ai comuni ricadenti nella provincia di Avellino in attesa di un provvedimento formale da parte del Comitato Tecnico per le Aree Interne di un diniego o di un accoglimento dell’istanza. Tale provvedimento è urgente per avere una certezza in tempi brevi, regolarsi di conseguenza e capire se procedere con la formazione a 12 o 19 unità. L'incontro con valenza sia politico-istituzionale che tecnico-operativa (ha partecipato anche la struttura tecnica), ha visto la discussione di vari punti all’ordine del giorno: focus e condivisione sulle linee strategiche prioritarie della strategia Area F.A.R.O; Associazionismo di funzioni e servizi funzionali al raggiungimento dei risultati e degli interventi previsti e costituzione presidio istituzionale per l’attuazione della strategia; Avvio dell’inter di individuazione condivisa di proposte progettuali per la gestione associata dei servizi e lo sviluppo locale.

Il presidente Spina, ha inteso convocare la riunione per iniziare a guadagnare tempo in attesa della pubblicazione delle linee guida anticipando in qualche modo gli adempimenti necessari ad avviare l’iter che condurrà alla stesura della strategia per la programmazione di infrastrutture e servizi. “La finalità di questo primo confronto - spiega Zaccaria Spina - è stata quella, aspettando le linee guida, di intavolare le prime idee e ed elaborare i primi passaggi formali, per farci trovare pronti quando ci toccherà la definitiva stesura e condivisione della strategia d’Area. Non siamo alle prese con il classico bando che implica regole stringenti, paletti e via discorrendo, bensì siamo dinanzi alla possibilità di avanzare proposte aderenti alle necessità del nostro territorio. Ovviamente dovremo essere attenti a rimanere nel campo delle proposte compatibili con le fonti di finanziamento per le strategie regionali e nazionali”. “Tra le altre cose - aggiunge il presidente della Comunità Montana del Fortore - ho comunicato ai presenti di aver chiesto il supporto del Formez, che ha acquisito competenza ed esperienza lavorando già sull’assemblaggio e l’avviamento di altre Aree Interne. Ho poi proceduto all’individuazione di aree tematiche delegate ai sindaci. Un procedimento ancora in atto, che verrà completato a breve a seconda dei temi e della disponibilità di ciascun amministratore". L’obiettivo dell’Area Interna SNAI Fortore Beneventano è contrastare la marginalizzazione dei comuni, combattere la desertificazione, favorire il ripopolamento agendo per il potenziamento di settori nevralgici come istruzione, sanità, mobilità, turismo e cultura, agricoltura e forestazione, ambiente, industria e artigianato, terziario e servizi.