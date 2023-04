Comuni dissestati, Mastella: dal Governo segno di leale collaborazione Il sindaco commenta l'approvazione della norma che evita il tracollo finanziario

"Ringrazio, a nome di circa duecento Comuni italiani, il governo e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi: la norma - contenuta nel dl sulla Pubblica amministrazione approvato ieri in Consiglio dei Ministri - che evita, per quest'anno, l'onere per i Comuni dissestati di sobbarcarsi il Fondo anticipazione liquidità evita il tracollo finanziario di circa duecento Comuni italiani che senza quest'intervento non avrebbero potuto chiudere i Bilanci. E' stato un segno di leale collaborazione istituzionale ", così in una nota il sindaco di Benevento e componente del direttivo dell'Anci Clemente Mastella.

"Avevo condotto questa battaglia a nome della mia e di moltissime altre amministrazioni comunali che - loro malgrado - hanno ereditato conti disastrati e dissesti finanziari di cui non hanno nessuna responsabilità. Il precario e insufficiente equilibrio finanziario proveniente dal passato, è almeno mitigato da questa norma, senza della quale sarebbe stato impossibile approvare i Consuntivi del 2022", conclude Mastella.