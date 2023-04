Lavori in Piazza Santa Maria: Si potrà chiedere la sosta gratuita I residenti potranno avere un'autorizzazione provvisoria con scadenza 30 ottobre

Il Comune di Benevento ha informato che visti i lavori che stanno interessando Piazza Cardinal Pacca ci sarà la possibilità di chiedere la sosta gratuita: " I residenti in via Santo Spirito, via San Gaetano, via San Gennaro, via San Filippo, via Manfredi di Svevia, via Carlo Torre, vico I° Triggio e via Teatro Romano (zone attualmente interessate dai lavori di valorizzazione del percorso storico-turistico dei monumenti di epoca romana), possono richiedere alla Ufficio Gestione Traffico del Settore Opere Pubbliche, il rilascio di un’autorizzazione provvisoria alla sosta in piazza Cardinal Pacca per ogni nucleo familiare. Tale autorizzazione, contrassegnata dalla sigla “CP” e con scadenza il 30 ottobre, dovrà essere esposta in originale sul parabrezza dell’autovettura".