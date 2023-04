De Pierro: "Pics: non accettiamo malcelate forme di commissariamento" Il vicesindaco: "Inedito esercizio di critica preventiva della minoranza"

"Apprendo di alcune iniziative della minoranza in commissione consiliare relative al progetto Pics che valorizza e riqualifica l'area dell'arco di Traiano. La linea di quest'amministrazione è cristallina: sacrosanto e ben accetto il confronto politico, ma le scelte sono in capo all'amministrazione che non accetta né forme malcelate di commissariamento, né inusuali richieste di approfondimenti tecnici che toccano prerogative dirigenziali, come nel caso della Conferenza dei servizi e che nascondono l'obiettivo di montare un processo mediatico sull'intervento", così in una nota il vicesindaco è delegato ai Pics Francesco De Pierro.

"Assistiamo ad un inedito esercizio di critica preventiva, ad opinioni interessate spacciate per indiscutibili lezioni di estetica, ad un tentativo di sostituirsi alle funzioni, di alta vigilanza, cui è deputata, in via esclusiva, la Soprintendenza. Si monta artatamente una campagna, alimentata anche da freddure maliziose sui social network, di difesa del monumento-simbolo della città. L'arco in realtà e naturalmente nemmeno sarà sfiorato, ci mancherebbe altro. Il Lapidarium è un intervento di valorizzazione - con potenziali, notevoli ricadute turistiche - delicato che solo la malafede può indurre a considerare come invasivo o addirittura nocivo. Sì al confronto, ma - ribadisco - che preserveró tenacemente il programma Pics da un volgare tiro al bersaglio", conclude De Pierro.