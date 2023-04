Forza Italia, Rubano lancia la sfida: vinceremo le prossime elezioni provinciali Incontro del deputato azzurro per rendicontare sulle attività in campo

L'impegno per il territorio nei settori dell'economia, della sanità, dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti.

Parte da qui il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano in un incontro promosso nella sede cittadina del partito azzurro per rendicontare l'azione in campo ma anche per lanciare la sfida in vista delle prossime sfide elettorali a cominciare dalla provincia di Benevento con una certezza: “nel 2024 i cittadini si riapproprieranno del voto diretto, l'amministrazione attuale cesserà con due anni di anticipo e il centrodestra scriverà il programma per offrire al Sannio una nuova proposta e un nuovo buon governo colmando lacune di questa presidenza e amministrazione provinciale che – attacca - si occupa di beghe territoriali ed è lacunosa: dalla viabilità ai rifiuti, si guardi il caos che stanno creando su Ato e Samte. Perchè c'è una regia politica bieca che non è super partes come dovrebbe essere chi guida i processi del territorio”.

Inoltre aggiunge: "Alle provinciali offriremo un buon governo al Sannio e per farlo dovremo scrivere una proposta programmatica importante. Da giovane parlamentare sento il dovere di osseuquiare chi ha servito il Sannio in parlamento e al governo per tanti anni rappresentato il il centro destra di governo. A Pasquale Viespoli e ad Erminia Mazzoni, riferimenti della destra e del centro che hanno guidato la coalizione per un ventennio incassando enormi successi sento il dovere di chiedere di darci un contributo prezioso, di idee e di azioni per redigere una proposta di politica di qualità. A loro mi appello perché i cittadini del Sannio meritano una politica attenta e concreta".

Torna a lanciare l'appello rivolto “ai delusi del centrosinistra” ad unirsi a Forza Italia e prosegue “Vinceremo e sarà un'azione propedeutica per l'anno successivo per espugnare il governo della Regione alla sinistra”.

Rincara la dose il coordinatore regionale Fulvio Martusciello: “oggi facciamo il punto sulle amministrative del 14 e 15 maggio 2023, mettiamo le basi per le prossime elezioni provinciali e ci prepariamo alla battaglia per la Regione del 2025” e sulle condizione di salute di Silvio Berlusconi tranquillizza: “Dice di sentirsi bene, ieri abbiamo lavorato su un grande evento nazionale a Milano e se questa è la ripresa ci sarà anche lui. Resta impressionante la risposta di affetto ricevuta per lui”.