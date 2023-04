Fortore: "Screening su longevità e immunità in collaborazione col Pascale" Spina: "Importante studio: nei prossimi giorni definiremo l'iter"

La comunità del Fortore, i suoi cittadini, la longevità saranno alcuni tra i temi studiati nella ricerca che verrà fatta nell'area grazie a un importantissimo accordo tra la Comunità Montana Locale, con il presidente Zaccaria Spina, e il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, con il coordinamento delle attività scientifiche affidato al dottor Luigi Buonaguro, direttore della struttura complessa di Modelli immunologici innovativi del Pascale: “Abbiamo approvato in Giunta un'idea che era nata attraverso un colloquio col mio amico Buonaguro: il discorso si è evoluto fino a che sono state individuate situazioni importanti da approfondire”.

Una ricerca accolta con entusiasmo all'interno della comunità fortorina: “Ho riscontrato la disponibilità totale dei sindaci a unirci per una ricerca così importante con un istituto così importante e sarà l'occasione per una sensibilizzazione per favorire lo screening di chi vive i nostri paesi e riaccendere l'aspetto sanitario sul Fortore. Il resto sarà oggetto di approfondimento nei prossimi giorni quando definiremo al meglio l'iter”.