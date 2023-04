Forza Italia: Mastella candidato alla Provincia? Il solito insaziabile Il coordinamento provinciale del partito azzurro all'attacco

“Mastella candidato pure alla Provincia? Da consigliere o chissà anche da Presidente. Il solito insaziabile. Così come riscontrato alle elezioni politiche di sei mesi fa, si conferma un ingordo ed isolato”.

Così, in una nota, il Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento che prosegue: “Mai pensavamo di arrivare a condividere il pensiero del Segretario provinciale mastelliano che prevede, per le elezioni provinciali del 2024, di rimanere “schiacciato” (queste le sue testuali parole) dal centro destra e dal centro sinistra. Nulla di nuovo quindi. Anche questo risultata un film già visto. In questo quadro deprimente il segretario provinciale del Pd, chiarisce di presentare un progetto politico senza alcun accordo con il sindaco di Benevento. Neanche la speranza di ricevere una scialuppa di salvataggio dal Presidente della Regione. De Luca, nel frattempo, resta impantanato tra i problemi interni al Pd e al centro sinistra, del resto ha già ampiamente soddisfatto Mastella eleggendolo sindaco di Benevento. Calenda e Renzi, in coerenza con le scorse politiche, non ci pensano proprio a sporcare la purezza del progetto terzopolista. Molti saggi amministratori comunali vicini a lui fino alle elezioni politiche di settembre scorso, sanno che per il bene dei territori che amministrano è necessario offrire al Sannio un programma di sviluppo collettivo e non personalistico. Forza Italia si presenterà all’elettorato con un progetto serio, organizzando liste di partito e civiche, aperte alle migliori sensibilità dei vari settori sanniti, agli esponenti politici delusi dalla vecchia politica, ai sindaci e agli amministratori che vorranno essere protagonisti di una nuova stagione di governo, avendo davanti a se un percorso ampio, senza inganni o tattiche di stampo familiare, finalizzato solo a far rinascere il territorio. Sul confronto elettorale provinciale, poi, tra centro destra e centro sinistra, l’esito sarà semplice prefigurarlo. Il popolo sannita non dà alcuna fiducia alla sinistra del Pd di Schlein e di De Luca, quest’ultimo artefice dei disastri della sanità e dello sviluppo della Provincia di Benevento e della regione Campania. Il popolo sannita desidera continuare la fase di cambiamento e di sviluppo già tracciata. Fortunatamente nessuna lucida analisi intaccherà la smania del bulimico Mastella. A noi resterà l'ennesima occasione di evitare che le istituzioni siano da lui utilizzate per scopi personali ormai noti a tutti”.