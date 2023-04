Civico 22: "Apprezzamento per l'elezione di Razzano a presidente Pd provinciale" Moretti e Parente: "Donna impegnata da sempre per difendere i diritti dei più deboli"

Il segretario di Civico22 Argemino Parente, il presidente Angelo Moretti e il coordinamento tutto del movimento civico esprimono vivo apprezzamento per la recente elezione di Rosa Razzano quale presidente del PD provinciale. Conosciamo Razzano come donna impegnata della nostra terra, da sempre a difesa dei diritti dei più deboli, come imprenditrice locale brillante.

L’abbiamo conosciuta come una delle prime iscritte ai laboratori di Civico22 nel 2020 ed abbiamo seguito il suo importante risultato elettorale alle comunali del 2021. Siamo certi che Rosa Razzano, affiancata dal segretario provinciale Giovanni Cacciano e da tutta l’assemblea del PD, potrà svolgere un importante lavoro di rinnovamento e di slancio nel Pd locale ed al tempo stesso essere garanzia della corretta vita democratica".