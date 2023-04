Mastella risponde a Forza Italia: "L'invidia è una brutta bestia" Dopo l'attacco della segreteria provinciale del partito azzurro

"L'ossessione per Mastella accompagna le notti insonni di Forza Italia nel Sannio. Purtroppo per loro l'invidia è una brutta bestia!". Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Di Centro. "Mentre alcuni forzitalioti in salsa nostrana senza arte né parte e che mai nulla hanno prodotto per il territorio continuano ad offendere Clemente Mastella, il sindaco di Benevento, ancora oggi unico per autorevolezza e rapporti che riesce a dare risposte alle esigenze del Sannio, chiama Confalonieri e Paolo Berlusconi, suoi amici da anni, per informarsi sulle condizioni di salute del Cavaliere. Questa è una differenza sostanziale di correttezza", proseguono i dirigenti del movimento di Mastella che aggiungono: "I forzitalioti sanniti fanno una guerra inutile e senza senso a Noi di Centro. Per quanto riguarda le elezioni provinciali manca un anno e mezzo; chi vivrà vedrà! Cambieranno sicuramente tante cose. In ogni caso auguriamo lunga vita al presidente Berlusconi senza il quale Forza italia non esisterà più con tutte le conseguenze politiche del caso". Infine i dirigenti di Noi Di Centro concludono: "A proposito di voti, ai forzitalioti sanniti ricordiamo che alle ultime Politiche NDC ha superato di gran lunga Forza Italia. Giusto per amore di verità!".