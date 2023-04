Rubano: "Bene Sangiuliano: finalmente chi danneggia pagherà" Il deputato: "Chi deturpa i monumenti è un vandalo, altro che ambientalista"

“Finalmente il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge sulle nuove sanzioni ‘in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici’, un provvedimento fondamentale per la tutela del nostro patrimonio artistico e monumentale. Ringrazio il ministro Sangiuliano per l’impegno e per avere dato una risposta tempestiva a quella che negli ultimi mesi è diventata una vera e propria emergenza per le nostre città: finalmente chi danneggia pagherà i danni”. Lo scrive in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia. “Chi si diverte a deturpare i nostri monumenti non può certo definirsi un ambientalista. È solamente un vandalo. Ed è ora di smetterla con gli ammiccamenti e le giustificazioni a questi pseudo ecologisti che anche in questi giorni abbiamo sentito dal sindaco di Firenze Nardella o dai colleghi della sinistra e del Pd. Chi imbrattata o deturpa un monumento, un quadro, o una qualsiasi altra opera d’arte, deve risponderne in prima persona, anche economicamente. Non può essere la collettività a pagare”, conclude.