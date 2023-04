Sguera: "Surreale ciò che dice Greco su Piazza Duomo" "In mancanza di argomenti si parla di amministrazioni precedenti...ora nella sua stessa maggioranza"

Su Piazza Duomo replica ad Alboino Greco il consigliere comunale e segretario provinciale di Azione nel Sannio, Vincenzo Sguera: "Trovo surreali le affermazioni provenienti dalla segreteria politica del sindaco, a firma del consigliere Alboino Greco, il quale in mancanza di argomenti tecnici sulla inerzia amministrativa in relazione ad opere pubbliche abbandonate da tempo al loro destino come Piazza Duomo, parco Cellarulo, porta Rufina e tante altre, è costretto a diramare comunicati stereotipati, addossando responsabilità alle amministrazioni precedenti.



Sarebbe opportuno, in effetti, che Greco prendesse contezza del fatto che l’amministrazione Mastella è in carica da oltre sette anni e che - quanto al passato - molto di coloro ai quali addebita responsabilità politico/amministrative in ordine agli immobili comunali “in rovina” ora appartengono alla sua stessa maggioranza. In particolare, per le esperienze di centrosinistra può interloquire con i consigliere Guerra, Palladino, Panunzio, Scarinzi. Se invece vuole risalire alle amministrazioni di centrodestra, al suo fianco in aula ci sono Giorgione e Capuano e in giunta Pasquariello. A loro va tutta la mia stima e solidarietà per il “fuoco amico” proveniente dal consigliere Greco".

"Vero è che come diceva Flaiano che deve esserci sempre qualcuno che continua a spostare la soglia del ridicolo, ma mi auguro che tutti i consiglieri di maggioranza denigrati da Greco non ripetano la scena tragicomica vista in campagna elettorale, allorquando il Sindaco pubblicamente vituperava coloro i quali avevano amministrato prima di lui, e qualcuno di questi in prima fila, incredibilmente, lo applaudiva!".