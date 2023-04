Rifiuti: la Rocca chiama ente d'ambito: "Avviare trasferimento siti e impianti" "Inderogabile ed ineludibile provvedere con urgenza ad adempimenti"

La Provincia di Benevento ha invitato l’Ente d’Ambito Rifiuti a dare corso alle procedure per il trasferimento dei siti e degli impianti della gestione del ciclo rifiuti del Sannio, fissando un incontro formale per il 20 aprile p.v. alle ore 10.00.

E’ quanto si evince da una nota inviata oggi dal Presidente della Provincia Nino Lombardi al Presidente dell’Eda Pasquale Iacovella.

Nel documento, controfirmato dal Dirigente di Settore Nicola Boccalone e dal funzionario responsabile Raffaele Rabuano, nonché dal Liquidatore della Società partecipata Samte Domenico Mauro, si richiede che alla riunione siano presenti i funzionari e tecnici delegati dell’Eda affinchè si avvii in concreto la procedura di trasferimento dei beni all’Eda stessa «per poi assegnarli alla società SEAM SpA ai fini gestionali», ovvero alla Società di recente creata dall’Eda per la gestione del ciclo dei rifiuti.

La Provincia, pur ritenendo necessario attendere i pareri richiesti alla Corte dei Conti e all’Autorità Anticorruzione su tutta la procedura sin qui seguita per dare corso alla Legge regionale che assegna le competenze gestionali in materia rifiuti all’Ente d’Ambito, ritiene «inderogabile ed ineludibile», si legge, «provvedere con estrema urgenza ai seguenti adempimenti: - definizione costo provvisorio di conferimento dei rifiuti (Tariffa) per l’anno 2023 entro il termine di approvazione del bilancio (30.04.2023); - rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dello STIR Casalduni (BN); - rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte.»