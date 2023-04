Abbate: "Campania Alleva evento importante per il territorio" "Nostra è una terra ricca di eccellenze: complimenti agli allevatori"

“Ho preso parte, questa mattina, a CampaniAlleva Expo, la più grande fiera zootecnica del Sud Italia, ospitata a Benevento, presso il Cecas Consorzio Agroalimentare Sannita in contrada Olivola, e ne sono rimasto particolarmente affascinato e colpito per la perfetta riuscita ed organizzazione”. A dichiararlo il consigliere regionale Luigi Abbate.



“In primis desidero complimentarmi con i fautori di tale imponente sfida, rappresentati dall’Associazione Allevatori Campania Molise. Evento che ha ricevuto anche il patrocinio della Regione Campania.

Una manifestazione dai numeri imponenti con circa 300 aziende, coinvolte da 7 regioni del centrosud, 600 animali in esposizione, 3 mostre nazionali, 2 mostre interregionali, 3 mostre regionali, 4 esposizioni, 5 ring per valutazioni morfologiche e prove attitudinali.



Per la prima volta, in Campania, una grande fiera di settore che ha avuto la capacità di racchiudere la vasta biodiversità presente nel Sud Italia, con animali di tante specie e razze. Un appuntamento utile alla contaminazione di idee, alla crescita personale e professionale che il confronto tra esperti del settore è in grado di stimolare.



La nostra è una terra ricca di eccellenze con un’acclarata produzione di qualità da promuovere e valorizzare come carne, latte e formaggi. I nostri allevatori - ha concluso - maritano attenzione e rispetto per il grande impegno che quotidianamente mettono nel loro lavoro”.