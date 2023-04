Al via piattaforma Paride: il progetto di sicurezza per l'area industriale Presentato a Benevento in un convegno ricco di spunti e analisi

Si è svolta a Benevento la presentazione del progetto P.A.R.I.D.E., il sistema per la sicurezza delle aree industriali, ideato dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, con il fine di operare interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo.

P.A.R.I.D.E. (Piattaforma per il monitoraggio Areale tramite Remote sensing Integrato con sensoristica a terra, per la Determinazione di rischi antropici e naturali a difesa dello sviluppo Economico locale) ha l’obiettivo di monitorare, in modo sostenibile ed efficace, i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle Aree Industriali, per intervenire prima che le azioni illecite vengano portate a conclusione o che le criticità` ambientali vadano fuori controllo. Tutto ciò allo scopo di attrarre nuovi insediamenti, in un’area presidiata a livello antropico ed ambientale.

Grazie all’apporto di tecnologie sofisticate e all’avanguardia, verranno realizzati ulteriori siti a completamento dell’impianto di videosorveglianza esistente, all’interno dell’agglomerato di Ponte Valentino, e l’upgrade del software in dotazione per l’analisi delle scene e per la “face recognition”.

È stata predisposta, inoltre, una Control room all’interno del Centro Servizi Collettivi, presso la sede del Consorzio ASI. In proposito è prevista la fornitura, da parte della TEKNE S.r.l., di un furgone allestito a Laboratorio Mobile per il Monitoraggio degli indicatori di inquinamento da terra dell’Area Industriale. A bordo del laboratorio mobile è stato montato un apposito sistema di posizionamento ed orientamento geografico di precisione ed un accurato sistema di registrazione temporale.

Il sistema è stato integrato con un insieme di Sensori portatili di ultima generazione da impiegare per l'analisi di indicatori di rilievo di inquinamento a terra dell’Area Industriale. In particolare, il progetto ha previsto la dotazione di: un Georadar; un Drone; un sistema di Video-ispezione.

Per il progetto P.A.R.I.D.E. è stato realizzato da e-Geos S.p.A. un sistema di monitoraggio satellitare periodico della qualità dell’aria, del dissesto idrogeologico, degli incendi, dello stato della vegetazione, dell’inquinamento del suolo e del sottosuolo, nonché del controllo delle modificazioni antropiche e/o naturali nelle aree limitrofe del territorio interessato dagli insediamenti industriali dell’ASI di Benevento, con le ultime ed innovative tecniche di telerilevamento satellitare.



Il sindaco di Benevento Mastella si è detto "Sempre interessatoa progressi tecnologici per intervenire su sicurezza o altri fattori come PM10 che purtroppo a Benevento ci sono. Sicurezza non è solo legalità è anche una dimensione educativa. A Benevento siamo agli ultimi posti per illegalità".



E nel panel moderato dal direttore di Ottochannel Pierluigi Melillo è intervenuta dapprima Patrizia Filomena Rosa Sostituto Procuratore della Repubblica di Benevento che ha dichiarato: "ASIBenevento ne ha fatta di strada, ed è esempio di buona impresa. Quando la magistratura interviene in determinate situazioni è una sconfitta dello Stato perché sotto c'è cattiva impresa o cattiva amministrazione. Vedo che Benevento è diventata quasi caput mundi con grandi iniziative degli ultimi giorni che danno lustro al territorio e che portano un feedback positivo. La sicurezza è essenziale per lo sviluppo. In un agglomerato industriale specialmente, anche per le imprese estere. Ma è anche vero il contrario: lo sviluppo porta sicurezza".



E il vicepresidente di Confindustria Liverini ha spiegato: "L'iniziativa Paride fa da scudo a investimenti che potrebbero inquinare nostra area. Ambiente può fare la differenza e controllo esterno può favorire investimenti.dobbiamo spingere per uno sviluppo sostenibile".



Sulla stessa lunghezza d'onda il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro: "C'è interazione quotidiana con ASI, ci sono tutte le condizioni per lo sviluppo, per fortuna il territorio è sano. Dobbiamo proteggere il territorio. Le Istituzioni devono collaborare ed è un dato positivo avere qui anche un sostituto procuratore e tutti i vertici delle forze dell'ordine. È un bel messaggio. Stiamo cercando di creare migliori condizioni di sviluppo. Progetto che va in questo senso. Scontiamo però un gap infrastrutturale" .

Secondo Luigi Barone, Presidente Consorzio ASI della Provincia di Benevento: "Il Progetto P.A.R.I.D.E. è molto importante per il territorio, è legato alla sicurezza e alla legalità integrata ai temi ambientali. Abbiamo installato circa 50 telecamere che rappresentano una garanzia e un presidio a tutela dell'intero settore produttivo e industriale. La sicurezza è una priorità sia per le aziende insediate che per gli investitori".



E infine a concludere i lavori è intervenuto il Prefetto Stefano Gambacurta, Vice Capo della Polizia di Stato, Autorità Responsabile del Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna che ha spiegato: "Si tratta di un progetto che vale circa un milione, con Pon, e che porta una innovatività che si muove su hardware, non semplicemente con una videosorveglianza passiva ma anche con sensori terrestri e satellitari che analizzano fattori incidenti sulla sicurezza. E c'è un Approccio che tende ad anticipare il momento della prevenzione sia dal punto di vista ambientale che fenomeni illeciti. Si interpreta al meglio dunque un filone che supera l'impostazione che premiava sistemi di videosorveglianza passiva".