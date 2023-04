Paduli e Sant'Arcangelo in Comunità Montana Fortore: "Ottima notizia" Sguera (Azione): "Complimenti a chi si è adoperato in tal senso"

"L'inclusione di Paduli e Sant'Arcangelo Trimonte nella Comunità Montana del Fortore è una buona notizia. Lo è innanzitutto per la cittadinanza dei due centri sanniti che potranno contare su nuove opportunità e occasioni. Voglio dunque complimentarmi con quanti si sono adoperati per la positiva riuscita dell'iniziativa, a cominciare da Zaccaria Spina, presidente della Comunità Montana e promotore del progetto e da Giuseppe Sommese, consigliere regionale e segretario in Campania di ‘Azione’, primo firmatario della proposta di legge ieri approvata in Consiglio Regionale. Auspicavo un impegno comune da parte di tutti i partiti rappresentati nel parlamento campano e così è stato, considerato il voto unanime dell'assemblea. Finalmente un segnale di attenzione da Napoli nei confronti del Sannio. Continueremo a lavorare affinchè non sia l'ultimo". Lo dichiara Vincenzo Sguera, Segretario provinciale di Azione