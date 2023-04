Mastella: "Carfagna leader del Terzo Polo? No, è crollato tutto" Il sindaco ha parlato anche dello scudetto del Napoli: "Se accade vesto il mio cane d'azzurro"

Mara Carfagna leader del Terzo Polo? "La stiamo, siamo amici, ma qui ci sono altri ruoli, uno dei due (tra Renzi e Calenda) si sente un po' male se non sta in auge. Lei ha provato a fare una mossa intelligente come la Federazione, ma ormai è crollato tutto, e non credo che la situazione sia recuperabile". Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il sindaco di Benevento Clemente Mastella a proposito delle prospettive politiche del Terzo Polo all'indomani del litigio tra Renzi e Calenda.

Nella prima parte del programma il Sindaco ha parlato del Napoli, annunciando che in caso di scudetto vestirà il suo cane, Stella (border collie bianco e nero) tutta d'azzurro.