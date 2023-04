"Ridurre liste d'attesa creando più posti letto per riabilitazioni intensive" Italia Viva, Bepy Izzo: "Attenzioni per tematiche importanti: bene Pellegrino"

“Bisogna ridurre al più presto lo squilibrio esistente tra disponibilità di posti letto delle riabilitazioni intensive, che riguardano delicati percorsi di ripresa dopo patologie fortemente invalidanti, e le richieste formulate dai cittadini campani per accedere a questi servizi. Tale situazione è causa di lunghe liste d’attesa, di ricoveri impropri e di una migrazione dei pazienti verso altre regioni con un conseguenti disagi per i pazienti e per le loro famiglie”. E’ questa la sintesi dell’ interrogazione presentata in Consiglio Regionale della Campania da parte del gruppo consiliare di Italia Viva. “Per rispondere tempestivamente a questa esigenza è possibile implementare, da subito, i posti letto che sono stati già inseriti nella programmazione del fabbisogno regionale, anche attraverso l’implementazione dei posti riconosciuti alle strutture che già operano in questo settore o individuarne altre”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva, nel corso del Question Time in Consiglio Regionale dove è stata illustrata l’interrogazione.

“Nel Piano regionale sono stati programmati 150 posti letto in codice 75 per l’alta specialità riabilitativa distribuiti per macroaree – ha aggiunto Pellegrino – ma ad oggi ne risultano operativi poco più del 50%. Inoltre non è definita una tariffa uniforme per tutte le strutture che svolgono tale attività in grado di coprire i costi di gestione sostenuti per la cura dei pazienti. Conoscendo l’attenzione e la sensibilità del Presidente De Luca su tali argomenti, sono certo che a breve si arriverà al superamento di tali carenze”. Ed in merito a questa situazione è intervenuto il Coordinatore provinciale di IV Bepy Izzo: “Si conferma ancora una volta l’attenzione per tematiche importanti, specialmente per il sistema sanitario delle nostre aree interne, da parte del gruppo di Italia Viva in Regione Campania -dichiara Izzo - e non a caso IV è uno dei gruppi politici regionali più produttivi, su scala nazionale, per numero di proposte di legge e altre iniziative consiliari di notevole importanza. Come coordinamento della provincia di Benevento - conclude Bepy Izzo - plaudiamo all’iniziativa e ringraziamo il Capogruppo Tommaso Pellegrino e i consiglieri tutti per l’attenzione prestata su un tema di stretta attualità e di notevole importanza per le famiglie che devono accompagnare un proprio caro nel percorso riabilitativo”.