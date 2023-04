Per Benevento occasione da 10 milioni di euro con MetroPlus Città Medie De Pierro: "Fondi nell'ambito di un'intesa con l'Agenzia per la Coesione territoriale"



La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane l'atto d'indirizzo per il via libera al protocollo d'intesa con l'Agenzia per la Coesione territoriale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal programma nazionale 'Metro plus Città medie Sud 2021-2027'.

"Sarà il sindaco Clemente Mastella - spiega il vicesindaco e assessore delegato ai Fondi Ue competente per il programma per il programma 'Metro e Città medie Sud 2021-2027' Francesco De Pierro - a firmare il protocollo d'intesa con i vertici dell'Agenzia per la Coesione territoriale. Quello approvato con l'odierna delibera di Giunta è l'incipit di una storia amministrativa nuova e straordinariamente ricca di prospettive.

La città di Benevento, individuata quale potenziale beneficiaria delle risorse, è ancora in campo per giocarsi un'ulteriore partita fondamentale nel campo della progettazione finalizzata alla spesa delle risorse comunitarie. Nei campi della innovazione sociale, dell'ingresso nel mondo del lavoro, della transizione green, ci accingiamo a giocare una nuova partita con un potenziale plafond di risorse che si aggira attorno ai dieci milioni di euro per Benevento su una piattaforma complessiva di oltre 300 milioni di euro. E' il primo passo di un programma in cui ancora una volta puntiamo a non lasciare nulla d'intentato", conclude il vicesindaco.