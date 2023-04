Pnrr. Rubano (Fi): ottimo lavoro, ora avanti anche con i progetti dei Comuni Il parlamentare sannita lancia un appello ai sindaci del Sannio e dell'Aato Casertano

“Ottimo lavoro del Governo sull’approvazione della norma che andrà a migliorare la governance amministrativa del PNRR. Esprimo grande soddisfazione anche per le misure contenute nel provvedimento che permetteranno di centrare gli obiettivi previsti e la realizzazione dei progetti sia a livello nazionale, sia a livello locale. Grazie anche all’azione coerente e decisa di Forza Italia potremo finalmente mettere a terra ciò che serve al Paese per il futuro”. Così in una nota il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, capogruppo azzurro in Commissione Finanze e Sindaco di Puglianello (BN). “Se il Governo di Centrodestra con il contributo decisivo di Forza Italia – prosegue Rubano – ha tracciato la strada da seguire, non dobbiamo perdere tempo a livello regionale e locale. Per questo sollecito i sindaci del Sannio e dell’Alto Casertano e le imprese ad accelerare sui progetti che servono al territorio. Non dobbiamo mai dimenticare l’importanza delle zone interne e del territorio perché tanti comuni e città virtuose restituiscono un Paese virtuoso ed efficiente”, ha concluso Rubano.