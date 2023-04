Mastella incontra vertici Nestlè: "A Benevento saranno garantiti posti lavoro" "Rinfrancato sul futuro dello stabilimento"

"Ho ricevuto stamane i dirigenti della multinazionale Nestlé che mi hanno illustrato i contenuti della joint venture sulla pizza surgelata e delle nuove strategie aziendali per lo stabilimento di Benevento", così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Con animo rinfrancato, posso dire che ho ricevuto ampie rassicurazioni sul futuro dello stabilimento di Benevento che non corre nessun pericolo.

Ho chiesto loro che fossero garantiti i livelli occupazionali e che i riassetti aziendali non intaccassero i volumi lavorativi e anche su questo cruciale aspetto mi hanno garantito che non saranno perduti posti di lavoro".

"Dal canto nostro, ho ribadito che l'Amministrazione garantirà, come è sempre stato, un leale spirito di cooperazione alla Nestlé nell'interesse dei lavoratori e dell'economia del territorio", conclude Mastella.