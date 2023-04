"Servizio di psicologia scolastica", soddisfatto il Pd sannita L'intervento del vicesegretario provinciale Pio Canu dopo approvazione in Regione della proposta

Sull'approvazione della proposta di legge per istituire in Campania il "Servizio di psicologia scolastica", fortemente voluto dall'Ordine degli Psicologi Campania, interviene il vicesegretario provinciale del partito democratico sannita, Pio Canu: "La dimostrazione di quanto il Presidente e l'intero gruppo dei Consiglieri Regionali del Partito Democratico, siano vicini al tema fondamentale del benessere psicologico soprattutto a partire dai nostri giovani.

Il testo unificato è stato approvato dalla VI Commissione Consiliare Permanente sotto la supervisione dell'On. Bruna Fiola del Partito Democratico a cui va il nostro plauso. Il Testo verrà successivamente posto in votazione al Consiglio Regionale.

La Regione Campania si dimostra così all'avanguardia su un tema delicato che invece trova uno sconcertante silenzio da parte del Governo Nazionale. Una legge di grande civiltà che mette al centro il benessere di studenti e famiglie. Una legge che le istituzioni scolastiche ed i nostri studenti con le proprie famiglie chiedono in virtù di quanto appreso dalla pandemia da Covid-19. Una pandemia che ha minato il benessere psicofisico di tutti noi ma soprattutto dei più giovani. Avanti così, sempre con la massima attenzione sul benessere psicologico, sostenendo con il massimo dell'impegno una categoria professionale, come quella degli psicologi, che quotidianamente opera per garantire a tutti noi una qualità di vita sempre più elevata. All'Ordine degli Psicologi Campani, alla Regione Campania e a tutti i Consiglieri Regionali coinvolti - conclude Canu - va il nostro profondo ringraziamento, attendendo fiduciosi la votazione della proposta di legge. Il benessere psicologico non è un lusso ma una priorità.