Mastella: "Di Maio inviato Ue nel Golfo Persico? Ma chi l'ha nominato?" "Se Borrell l'ha nominato d'intesa col Governo non c'è problema. Diversamente è una scorrettezza"

"Se Borrell ha nominato Di Maio, di intesa col governo italiano, allora non si pone nessun problema politico. Viceversa, è una grave scorrettezza e l'Europa da l'idea di un fregarsene dell'Italia a prescindere. Non mi pare serio e temo che questo aumenterà il contenzioso tra l' Italia e l' Europa a scapito della unità europea. Ed è Di Maio davvero la persona giusta per quella area importante ma difficile?". Così il leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, sindaco di BENEVENTO.