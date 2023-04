Mastella: "Ambulanze senza medici? No, da Asl nessuna decisione in merito" Colloquio tra sindaco e vertice Asl: "Quando piano riorganizzazione definito ci confronteremo"

"Ho avuto un colloquio con il direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe sulla questione della rete 118 e del riassetto sul territorio provinciale dell'apparato delle ambulanze medicalizzate e delle automediche. Il direttore generale dell'Asl Benevento mi ha garantito che non è stata assunta nessuna decisione e che dunque circolano soltanto ipotesi non confermate", così il sindaco di Benevento e presidente del Comitato di rappresentanza dei sindaci dell'Asl Benevento Clemente Mastella.

"Non appena il piano di riorganizzazione sarà definito, provvederò alla convocazione di una sessione del Comitato di rappresentanza per discutere con il direttore Volpe e condividere le soluzioni più utili e adeguate per tutte le aree del territorio provinciale", conclude Mastella.