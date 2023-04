Matera (Fdi): "Preoccupato per la riorganizzazione della rete di emergenza" "Condividiamo le ansie dei sindaci: sentirò il dg Volpe per comprendere le problematiche"

Anche il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera interviene in merito alla riorganizzazione della rete di emergenza Asl nel Sannio: "Apprendiamo con preoccupazione della riorganizzazione della rete di emergenza sanitaria sul territorio, circostanza che comporterà la demedicalizzazione di diversi punti 118 nella provincia di Benevento.

La professionalità e l'attenzione della Dirigenza dell'Azienda sanitaria locale - chiamata a tenere conto della incipiente carenza di personale - siamo certi che cercherà di garantire la salvaguardia di un servizio che sia adeguato per il territorio.

Ora come ora, tuttavia, non possiamo nascondere le nostre ansie condividendo in toto quelle dei sindaci.

Avere delle ambulanze prive di professionalità mediche rappresenta sicuramente un impoverimento nelle prestazioni e ciò senza nulla togliere al valore ed alla preparazione delle altre professionalità che comporranno gli equipaggi.



Ma è evidente come la mancanza del medico a bordo comporti una dilatazione nei tempi di risposta sia per quanto riguarda la diagnosi sia per quanto riguarda l'attivazione di una terapia.

Il tutto con conseguente possibile pregiudizio della sicurezza del cittadino-paziente, non dimenticando, come in determinate circostanze emergenziali il tempismo sia assolutamente fondamentale, anche per le ben note carenze strutturali che affliggono i nostri ospedali.

Accogliamo con soddisfazione le parole della Dirigenza rispetto al bando di concorso per l'assunzione di dieci professionalità mediche da integrare nell'organico dell'Azienda sanitaria locale, ma confermiamo le nostre preoccupazioni rispetto a quello che ci appare essere un ridimensionamento nelle prestazioni del 118 - nei confronti del cui personale non ci stancheremo di esprimere gratitudine e riconoscenza anche non solo all'indomani della crisi pandemica - che è un baluardo imprescindibile per la tutela sanitaria della Comunità tutta.

Nei prossimi giorni sentirò il Direttore generale Volpe, con il quale intercorrono ottimi rapporti di leale collaborazione istituzionale, per meglio capire le problematiche e le eventuali risposte a garanzia del territorio e del diritto alla salute dei cittadini dell'intera provincia".