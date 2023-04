Modifiche fondazione Città Spettacolo. "Così gestiremo fondi e spazi" Franzese, presidente Commissione Cultura, sul nuovo organismo che conterà su De Giovanni e Paladino

Un organismo più snello e agile con la possibilità di gestire teatri e fondi. L'individuazione di un direttore generale e un consiglio che conterà sulla presenza di importanti nomi del settore.

E' la nuova fondazione Città Spettacolo che sta per nascere dopo alcune modifiche allo statuto.

La commissione cultura del Comune di Benevento è al lavoro e si attende il parere dei revisori dei conti prima di sottoporre la relativa delibera al consiglio comunale, probabilmente in una delle sedute di maggio.

Un organismo silente da anni che si proverà, invece, a far diventare operativo.

“E' un modo per svincolare i fondi (ndr 300mila euro) – spiega il presidente della Commissione Cultura, Mara Franzese - che finora potevano essere utilizzati solo per l'acquisto di beni, come accaduto per il Cantalbero. Ora, invece, potranno essere impiegati per l'organizzazione di eventi e la Fondazione potrà concorrere a bandi”.

E poi prosegue “L'organismo gestirà l'utilizzo del Teatro De Simone e del Teatro Comunale, dove avrà sede. Inoltre sarà nominato un direttore generale con ruolo esecutivo e un comitato d'indirizzo per pareri consultivi per il quale, come già annunciato dal sindaco Mastella è stata chiesta la disponibilità a due personalità di spicco del panorama culturale Maurizio De Giovanni e Mimmo Paladino, ancora da individuare – conclude Franzese – il terzo componente del Comitato”.