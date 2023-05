Piazza Cardinal Pacca, 'ApB': "Un errore realizzare lì un terminal bus" I consiglieri comunali di "Alternativa per Benevento: "Meglio ex Collegio la Salle come terminal"

"Purtroppo, al di là della contingenza dovuta all’esecuzione dei lavori, abbiamo ripetutamente denunciato l’errore di realizzare in piazza Pacca il terminal per gli autobus turistici". Così in una nota, a lavori già avviati, il consiglieri comunali di Alternativa Benevento intervengono sull'opera prevista in pieno centro città. "Il progetto - rimarcano da Alternativa per Benevento - è qualitativamente modesto (prevede l’installazione di strutture prefabbricate) e lontano anni luce da quello immaginato a suo tempo per la valorizzazione dell’area mediante un percorso pedonale che raggiungeva il Teatro Romano attraversando il quartiere medioevale del Triggio. Inoltre, a fronte dei benefici che potrebbero venirne al comparto commerciale, vi sarà senza dubbio un peggioramento della qualità della vita dei residenti: traffico congestionato, meno spazi di parcheggio, più smog. Basti pensare - concludono i consiglieri di opposizione - che i bus turistici dovranno attraversare buona parte del centro storico per arrivare al terminal. Per noi la soluzione migliore rimane quella di realizzare un hub di accoglienza turistica nell’area dell’ex campo sportivo del Collegio La Salle".