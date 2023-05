Autonomia differenziata, Mazzoni: "Se ne parla troppo poco" Incontro con Acen che vedrà coinvolta anche l'ex parlamentare

Sull'autonomia differenziata interviene anche l'ex europarlamentare di Benevento Erminia Mazzoni: ""Il disegno di legge Calderoli merita più attenzione. Purtroppo se ne parla poco e male. Approfondire gli aspetti più critici per prevenire invece di curare è saggio.

Il testo ha iniziato il suo iter parlamentare ed è stato assegnato alla prima commissione del Senato, dove abbiamo l’ambizione di far giungere anche il risultato del nostro approfondimento.

L’associazione degli ex parlamentari ha il compito di sollecitare la pubblica opinione su temi dei quali non è facile percepire l'impatto reale e di stimolare una partecipazione civica per rafforzare il lavoro dei parlamentari.

L’ACEN svolge un ruolo di presidio del territorio e di rappresentanza di interessi sociali fondamentali per la tenuta del tessuto economico.

Abbiamo unito queste due vocazioni per cercare di spiegare una riforma annunciata da più di 20 anni e mai realizzata, per la sua insidiosità.

Dopo l'apertura del Presidente Acen, Ing. Angelo Lancellotti, del Coordinatore Campania Associazione Ex Parlamentari, On. Erminia Mazzoni, e dell'Avv. Imma Troianiello, Presidente COA di Napoli, ci sarà la relazione principale, affidata al Prof. Sandro Staiano, seguirà l'intervento del Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi, e un confronto plurale tra il Sen. Sergio Rastrelli, l'On. Marco Sarracino, l'On. Giuseppe Sommese e il Sen. Massimo Villone.

I lavori saranno moderati dal Dr. Enzo D'Errico, Direttore del Corriere del Mezzogiorno".