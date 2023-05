Piazza Cardinal Pacca: abbonati Trotta potranno fruire del Megaparcheggio Lo spiegano il vicesindaco De Pierro e l'assessore Cappa

In relazione ai lavori finanziati con il programma Pics 'I percorsi della Storia-Riqualificazione di un’area attrezzata per infopoint e accoglienza turistica' in corso di svolgimento a piazza Cardinal Pacca, l'amministrazione comunale ha adottato misure di agevolazione per lenire i disagi cagionati agli automobilisti dalla riduzione di 55 stalli con strisce blu.

"Da oggi - spiegano in una nota congiunta il vicesindaco e delegato ai Pics Francesco De Pierro e l'assessore al Traffico e ai Parcheggi Attilio Cappa - i possessori di abbonamento mensile a Trotta bus potranno fruire della possibilità di sostare al Megaparcheggio di via del Pomerio".

"Per accedere a questa opzione sarà sufficiente recarsi presso lo sportello del Megaparcheggio, aperto dalle ore 7:30 alle 18:30 e ritirare una chiavetta che funzionerà come pass per uscire ed entrare dalla struttura di via del Pomerio", spiegano il vicesindaco e l'assessore.

"In questo modo offriamo un'alternativa valida e agevole agli utenti che prediligevano le strisce blu di piazza Pacca, dove i lavori non hanno inficiato la possibilità di sosta per i residenti che continuano a fruire degli stalli (strisce gialle) a loro riservati", concludono.