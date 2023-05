Cantiere Piazza Pacca, Civico 22: perplessi Il gruppo contro la scelta di installare nell'area il front office per turisti

"Il cantiere a Piazza Cardinal Pacca (detta Piazza Santa Maria) sta generando, come prevedibile, numerosi problemi ai residenti e commercianti, al traffico della zona, senza contare la possibile emersione di reperti archeologici”.

Così, in una nota, Civico 22 che prosegue “Già a maggio dello scorso anno avevamo chiesto la convocazione del RUP in commissione per questo intervento, che prevede un’area di sosta per bus turistici e di accoglienza mediante la costruzione di un front - office prefabbricato. La scelta della zona ci aveva lasciato perplessi, sia per la presenza nell’area del Duomo di Benevento che insiste su una strada aperta al traffico, priva di sagrato, sia perché interessa un tratto stradale in alcuni punti angusto, con intasamenti in diverse ore del giorno. Ci è stato riferito che la necessità di allocare lì il terminal è legata ad abitudini dei turisti del Nord Europa, anche se non abbiamo una stima di quanto i flussi verso la città saranno incrementati con questo intervento. Allo stesso modo non è dato conoscere come si pensa di riorganizzare il traffico cittadino, anche per il prossimo pesante intervento che dovrebbe interessare il terminal vicino Piazza Risorgimento e la Stazione. Attendiamo fiduciosi, così come attendiamo di conoscere la data di consegna del cantiere del terminal turistico e la nuova area destinata al mercato, mantenendo le perplessità già espresse sull’opportunità della scelta operata”.