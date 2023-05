Lampioni dei giardini Piccinato, interpellanza dell'opposizione Prima firmataria Floriana Fioretti: Quando saranno reinstallati e con quali fondi?

“Quando saranno reinstallati i lampioni dei Giardini Piccinato e con quali fondi?” Questo l’interrogativo che Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento, pone all’attenzione del sindaco e dell’assessore ai Lavori Pubblici.

Protocollata, in tal senso, una interpellanza sottoscritta anche dai Consiglieri comunali Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Luigia Piccaluga, Vincenzo Sguera.

La rimozione dei lampioni, si ricorderà, avveniva nel 2017, sei anni fa. “Sono stati solo rimossi temporaneamente, e sottolineo temporaneamente, perché oggetto di restauro” – assicurava all’epoca il sindaco. Lo scorso anno, invece, in risposta a una interpellanza dei Consiglieri comunali di opposizione, era l’assessore ai Lavori Pubblici a spiegare in Aula che “il restauro dei lampioni originari dei giardini Piccinato verrà messo in opera non appena saranno reperite le somme disponibili”, aggiungendo che “l’ufficio tecnico ha in questo senso già approntato la necessaria progettazione e contabilizzato il costo dell’opera che ammonta a circa 150.000,00 euro”.

Trascorso un altro anno, però, nessuna novità è stata annunciata. Da qui l’interpellanza depositata da Floriana Fioretti con la quale ai chiede: 1) Se l’Amministrazione Comunale ha provveduto al reperimento dei fondi occorrenti per la messa in opera dei lampioni dei giardini Piccinato; 2) I tempi di riposizionamento dei lampioni presso il luogo di origine; 3) Le iniziative e le decisioni che codesta Amministrazione ha intenzione di assumere per la risoluzione della annosa problematica esposta.