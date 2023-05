Alta capacità e piattaforma logistica. "Sannio e Irpinia ragionino insieme" Perifano (Alternativa per Benevento): Bene ha fatto il sindaco Mastella a convocare tavolo confronto

“Bene ha fatto il sindaco Clemente Mastella a convocare – assieme al presidente della Provincia Nino Lombardi – un tavolo di confronto sull’alta capacità Napoli-Bari e in particolare sulla piattaforma logistica Ufita e sullo scalo merci di Ponte Valentino". Così in una nota Luigi Diego Perifano, esponente di Alternativa per Benevento, interviene in merito alla querelle sui fondi per la costruzione della piattaforma logistica in Valle Ufita, in Irpinia e dell'hub merci a Ponte Valentino di Benevento. Polemiche che srano state scatenate dalle parole del Governatore De Luca circa il reperimento dei fondi.

"Condivido lo spirito dell’iniziativa - rimarca l'avvocato Perifano -: Sannio e Irpinia possono e devono ragionare insieme di un progetto di sviluppo integrato capace di valorizzare entrambi i territori, accantonando campanilismi che oggi non hanno ragione di esistere. Sono invece molto perplesso sulla scelta di non estendere la partecipazione alla deputazione regionale e nazionale. E’ sui tavoli di Napoli e Roma, infatti, che si gioca la partita, considerato che i fondi utili a realizzare gli interventi in Valle Ufita e nella zona Asi di Benevento sono quelli del Pnrr e del Fondo di Sviluppo e Coesione. È evidente che servirebbe la compattezza e l’impegno di tutta la filiera istituzionale, compresi consiglieri regionali e parlamentari, altrimenti si corre il rischio di iniziative velleitarie. L’auspicio, allora, è che questo primo momento di dialogo sia soltanto il punto di inizio di un percorso. Percorso la cui riuscita non può prescindere da un impegno comune e condiviso delle due province interne della Campania – istituzioni, forze imprenditoriali, rappresentanze sindacali – e scevro da contrapposizioni partitiche”.