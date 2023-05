Piattaforma logistica Ufita e Scalo merci Asi, Rubano: unità politica "Forte impegno per sostenere nelle sedi competenti questa progettualità"

“I parlamentari del centro destra sosterranno presso le sedi competenti i progetti che riguardano la piattaforma logistica Ufita e lo scalo merci di Ponte Valentino".

Così il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano. "Ho sentito anche i colleghi Gianfranco Rotondi e Giulia Cosenza i quali ritengono necessario fare sintesi affinché si crei una occasione di sviluppo eccezionale che non dovrà determinare una improduttiva contrapposizione di due territori contigui. Attraverso il Vice Premier Tajani, il Ministro Fitto ed il Sottosegretario Ferrante, ci sarà un forte impegno per sostenere nelle sedi competenti questa progettualità. Da Deputato del territorio e da rappresentante della coalizione di Governo garantirò, doverosamente, all’Amministrazione Comunale di Benevento totale disponibilità al fine di generare azioni concrete per questo risultato. Capisco i disagi del Sindaco della città circa le distanze politiche che ci contrappongono , ma almeno su temi di interessi generali le istituzioni,ai vari livelli, hanno il dovere di collaborare con serietà. Per il popolo del Sannio, ci sono con umiltà e determinazione. Sempre”.