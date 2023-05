Hub del vino Ponte Valentino, Maglione: opera strategica Sulla questione del polo logistico interviene l'ex deputato

“Il polo logistico che dovrebbe sorgere a Ponte Valentino interconnesso alla linea AV/AC Napoli-Bari, così come ho sempre sostenuto da parlamentare, è strategico per il Sannio così come per le aree interne della Campania”, così l’ex deputato Maglione sulla questione polo logistico.

“In tal senso condivido la posizione del Sindaco Mastella volta a evitare una inutile contrapposizione tra sanniti e irpini. Così come ho accolto con favore e ottimismo le parole del Governatore De Luca sulla reale possibilità di finanziare entrambi”, continua Maglione.

“Detto ciò, ritengo che altrettanta attenzione e spinta bisogna riservarla alla realizzazione nella stessa area dello hub del vino esteso a tutte le nostre eccellenze agricole. Una progettualità che ho sostenuto durante la scorsa legislatura e che ha raccolto una traversale convergenza istituzionale, produttiva, accademica e delle realtà associative di settore. Una sinergia che ha determinato che lo stesso venisse contemplato nella realizzazione del polo logistico nella zona ASI. Auspico che gli impegni presi dai diversi attori coinvolti presto diventino realtà e che via sia una medesima unità di intenti politico-istituzionale perché trattasi di un intervento strategico per l’intero territorio Sannita, e non solo, e che determinerebbe una importante ricaduta in termini di sviluppo industriale e quindi occupazionale”, conclude il deputato uscente.