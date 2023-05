Pd: "Piena e incondizionata solidarietà e vicinanza a Rosita Galdiero" "La costante battaglia contro l’illegalità ci deve vedere tutti uniti, sempre"

Ancora un attestato di solidarietà e vicinanza per la dirigente nazionale della Fiom Cgil, Rosita Galdiero, dopo la lettera di minacce ricevuta. Ecco la nota del partito democratico: “Il Partito Democratico Sannita esprime piena e incondizionata solidarietà e vicinanza a Rosita Galdiero, dirigente nazionale della Fiom Cgil, in seguito all’ennesima intimidazione ricevuta ieri presso la sua abitazione. Un episodio gravissimo davanti al quale bisogna essere uniti nella difesa della dirigente sindacale, colpita già in precedenza da altre minacce. La costante battaglia contro l’illegalità, di cui Rosita è interprete autentica, ci deve vedere Tutti uniti. Sempre”.