Mortaruolo: "Fondi per la valorizzazione turistica delle aree interne" "Ringrazio l'assessore al Turismo Casucci: importante segnale di attenzione"

"Dopo lo stanziamento di 10 milioni di euro, la Regione Campaniaha emanato l'Avviso Pubblico per la definizione di un programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale nel periodo giugno 2023 - maggio 2024. È una significativa attenzione verso i Comuni soprattutto per quanto riguarda la pianificazione culturale ed enogastronomica delle aree interne in vista della stagione estiva che ormai è alle porte. Ringrazio l'Assessore al Turismo, Felice Casucci per questo importante segnale che fa seguire anche alla mia sollecitazione con la quale sottolineavo l'urgenza di sostenere le numerose e apprezzabili iniziative promosse dai Comuni, con la virtuosa collaborazione tra pubblico e privato, che danno lustro e valorizzano il nostro territorio". Così Erasmo Mortaruolo,Campania .