Rubano (FI): "Al lavoro per famiglie, imprese e fasce deboli" "In commissione messo a punto una serie di emendamenti importanti per chi è in difficoltà"

"Siamo molto soddisfatti per il lavoro svolto con i colleghi Forza Italia e con il presidente Barelli sui decreti Bollette e Sanità. Un lavoro proficuo, svolto con la collaborazione di tutti i colleghi di Forza Italia e sotto la guida del presidente Barelli, in forte sinergia con le forze di maggioranza e con il Governo e con i presidenti di commissione, Osnato e Cappellacci. Sul Dl bollette, Forza Italia ha messo a punto una serie di emendamenti volti a rendere ancora più efficaci le misure di contrasto al caro energia e per sostenere imprese e famiglie, soprattutto quelle in più in difficoltà. In merito al decreto Sanità, ci batteremo per dare finalmente al personale sanitario gli incentivi che merita e per accogliere le legittime istanze delle fasce più deboli della popolazione. In commissione, a partire dalle ore 19, Forza Italia si impegnerà con determinazione per centrare gli obiettivi, garantendo sempre il massimo impegno in Commissione così come un Aula: al lavoro per le famiglie, le imprese e per i più deboli". Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze della Camera.