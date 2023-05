Iacovella: "Ato rifiuti: Parere negativo Corte dei Conti su società in house" "Appunto non inficia bontà business plan: consiglio si riunirà per le determinazioni"

Pasquale Iacovella presidente Ente D'ambito Rifiuti Benevento è intervenuto informano del parere negativo per la costituzione della socità in house Seam : "Notificato nei decorsi giorni – e regolarmente pubblicato nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell’Ente - il parere espresso ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. n° 175/2016 dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti alla Notificato nei decorsi giorni – e regolarmente pubblicato nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell’Ente - il parere espresso ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. n° 175/2016 dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti sulla Deliberazione del Consiglio d’Ambito n° 8 del 24.03.2023 inerente alla scelta delle modalità di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Come ampiamente preventivato, il Collegio non ha ritenuto di modificare l’orientamento negativo espresso nelle analoghe precedenti deliberazioni assunte per gli altri Enti d’Ambito Campani (NA1, NA2, NA3, Caserta ed Avellino), confermando una interpretazione fortemente restrittiva della norma dettata dal D. Lgs. n° 201 del 23 dicembre 2022, ed in particolare del comma 2 dell’art. 33.

L’ulteriore appunto mosso dalla Consulta in ordine al PEF pluriennale, basato sulla differenza tra riscosso ed accertato, non inficia la bontà del business plan redatto, ma impone, come rimarcato anche nel parere, l’adozione di adeguate azioni correttive.

In ogni caso è opportuno sottolineare che il parere negativo della Corte dei Conti non è vincolante, come chiaramente precisato all’art. 5 del TUSP (Testo unico delle Società Partecipate) il quale prevede che, anche in caso di parere in tutto o in parte negativo: “ … ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”.

Nei prossimi giorni il Consiglio dell’EdA Benevento si riunirà per assumere le opportune determinazioni, le quali saranno ovviamente in linea con le posizioni già assunte dagli altri Enti d’Ambito campani destinatari di analogo provvedimento di diniego da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Risulta confermata la ferma volontà dell’EdA Benevento - già più volte espressa – di rimanere nell’alveo di una gestione pubblica del ciclo integrato dei rifiuti urbani".