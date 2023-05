Villa dei Papi: bene il progetto di recupero, ora fatti concreti L'intervento dei consiglieri comunali di Alternativa per Benevento

"Abbiamo appreso, in sede di commissione consiliare lavori pubblici, che è intenzione dell’Amministrazione rivolgere attenzione prioritaria al progetto di recupero strutturale e rilancio di Villa dei Papi".

Così in una nota i Consiglieri Comunali di "Alternativa per Benevento".

"In questi mesi - proseguono - abbiamo denunciato il degrado e l’abbandono della storica sede, auspicando che potesse, in tempi brevi, ritornare a svolgere la funzione che ha avuto per tanti anni, ovvero quella di polo di alta formazione e centro propulsore delle politiche di innovazione tecnologica. E dunque, al di là di qualche dichiarazione inutilmente polemica nei nostri confronti, la preannunciata svolta non può che vederci soddisfatti. Villa dei Papi fu acquisita al patrimonio pubblico grazie ad una giusta intuizione dell’Amministrazione Provinciale e del Comune di Benevento, e, come sede dell’Isfol e del Marsec, ha costituito l’esempio di come si possa coniugare la tutela dei beni storici e monumentali con i progetti strategici di sviluppo territoriale. Se le intenzioni della Giunta Mastella si trasformeranno in fatti concreti, non faremo mancare sostegno e condivisione. A dimostrazione che anche dall’opposizione possono arrivare i giusti stimoli a lavorare per il bene comune".