Rifiuti, Agostinelli: "Da Cacciano sciacallaggio politico" Il segretario provinciale Noi Di Centro: "Ricordi i fallimenti del Pd: da Samte a Casalduni"

Arriva la replica mastelliana, col segretario provinciale di Noi di Centro Carmine Agostinelli, alle accuse degli altri partiti dopo la pronuncia della Corte dei Conti sulla gestione dei rifiuti: ""Si chiama sciacallaggio politico il malcostume di utilizzare pronunce di autorità terze e indipendenti come pretesti per attacchi politici. Ergo, il segretario provinciale del Pd si comporta da sciacallo politico. Segnaliamo al disattento segretario che una identica pronuncia ha riguardato i tre Ato di Napoli e quello di Avellino,

tutti a guida Dem”.



"Sciacallaggio, quello del segretario con l'aggravante della reticenza: nel fazioso e pedante excursus sulla storia delle politiche sui rifiuti nel Sannio, il segretario del Pd finge di dimenticare che il suo partito è stato alla guida di questi processi per lunghi anni con risultati che i cittadini e gli amministratori hanno giudicato in maniera evidente, spedendo il Pd ovunque in minoranza. Hanno collezionato loro sì solo debacle: la Samte gettata sull'orlo del baratro finanziario, lo Stir di Casalduni che era agli onori delle

cronache per gli incendi e non certo per la funzionalità, i buchi sull'impiantistica, una imposizione fiscale salata. Di questo filmaccio, il Pd è stato regista e attore protagonista. E omettiamo,in questa sede per carità di patria, le eredità lasciate in città: dal Mamozio ai teatri chiusi, dai parchi distrutti e abbandonati ai debiti, dall’ex Malies alla Spina Verde opere aperte senza collaudo con procedure inaudite, fino alla stessa Villa dei Papi, chiusa e abbandonata a sé stessa con i governi a guida Pd. Ovunque il Partito

democratico abbia amministrato ha lasciato solo l’impronta di incompiute e rovine amministrative. Ora si risvegliano dal torpore grazie ad una pronuncia della magistratura contabile che evidenzia aspetti tecnici e di interpretazione giuridica, distinti dall'indirizzo politico che non è stato messo in discussione. Di fallimenti e disastri Cacciano è esperto da record mondiale: tanto che in molti si chiedono come abbia fatto a tenere quella posizione. Misteri del decarismo".