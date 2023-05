Piattaforma Plus, i capigruppo Pd Comune e Provincia: serve consiglio congiunto La richiesta di Fioretti e Ruggiero: argomento importante e serve il coinvolgimento di tutti

Floriana Fioretti, capogruppo del Pd a palazzo Mosti e Giuseppe Ruggiero, capogruppo del PD alla Rocca dei Rettori hanno presentato, nelle scorse ore, una richiesta di convocazione straordinaria ed urgente di un Consiglio Comunale in seduta pubblica congiunta con il Consiglio Provinciale di Benevento per la discussione del seguente ordine del giorno: “Scalo merci Ponte Valentino-Alta Capacità Napoli-Bari-Piattaforma logistica in valle Ufita. Discussione e determinazioni".

L'iniziativa dei due capigruppo Pd al Comune e alla Provincia, sottoscritta dai consiglieri dei rispettivi gruppi consiliari e provinciali dem, insieme anche a tutti i consiglieri delle forze di opposizione al Comune di Benevento (Perifano, Miceli, Sguera, Piccaluga, Moretti, Megna, De Stasio) fa seguito alla riunione del tavolo di confronto Sannio-Irpinia tenutasi lunedì scorso su convocazione del sindaco Mastella.

L'incontro, ricordano i due esponenti del Partito Democratico, si è concluso con la stipula di un "Patto" per la realizzazione della Piattaforma Logistica “Plus” (Piattaforma Logistica Ufita- Sannio) nelle aree interne.

"È interesse della Civica Assise Comunale e Provinciale - dichiarano Fioretti e Ruggiero - dibattere sull’importanza di opere strategiche di sviluppo del Sannio e dell’Irpinia nell’ottica di contribuire ad una iniziativa politica a servizio delle aree interne".

"L’importanza dell’argomento - concludono - richiede il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali del Sannio e dell’Irpinia, ivi compresa l’assise comunale e provinciale, la deputazione regionale e nazionale".