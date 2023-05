Elezioni Comunali: a Montesarchio vantaggio di Sandomenico A due sezioni scrutinate l'avvocato è al 66,5 per cento

A due sezioni scrutinate su sedici a Montesarchio sembra già consistente il vantaggio di Carmelo Sandoemenico e della lista 13001. 66,5 per cento per l'avvocato ed ex amministratore contro il 33,38 del vicesindaco uscente.

A trainare la performance di Sandomenico al momento l'assessore uscente Morena Cecere, il consigliere uscente Cesare Striani e la new entry Palma Viscione, al top per preferenze.